Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht für das Osterwochenende 2019

Simmern / Hunsrück (ots)

Gemünden/Hunsrück: Radfahrer verstorben

Am späten Nachmittag des Ostersamstages wurde durch Zeugen ein 60 - jährigen Radfahrer regungslos an der K 60 zwischen dem Ortsteil Panzweiler und Womrath aufgefunden. Erste - Hilfe -Maßnahmen vor Ort blieben erfolglos; der hinzugezogene Notarzt konnte leider nur den Tod des Mannes feststellen. Die vorläufigen polizeilichen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Radfahrer vermutlich aufgrund eines internistischen Vorfalls von dem Fahrrad gestürzt und verstorben sein dürfte.

Mastershausen: Kollision mit Hund

Am Ostersonntag, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Johann-Steffen-Straße zu einem Verkehrsunfall, als ein Hund über einen Zaun unvermittelt auf die Fahrbahn sprang und mit einem vorbeifahrenden Krad kollidierte. Der Hund wurde leicht verletzt; an dem Motorrad entstand geringer Sachschaden.

Simmern/Hunsrück: Dieseldiebe festgenommen/Tatort gesucht

In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag fiel einer Streife im Bereich des Neubaugebietes "An der Domäne" ein rumänischer Sprinter auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten im Fahrzeug starken Dieselgeruch fest. Auf der Ladefläche wurden unter einer Plane 8 Kanister Diesel, insgesamt 150 Liter, und zwei "Saugschläuche" aufgefunden, Da die Gesamtumstände auf einen Dieseldiebstahl hindeuteten, wurden die beiden Beschuldigten vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte bislang weder ein Tatort noch ein Geschädigter ermittelt werden. Zeugen/Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern, Tel. 06761/9210, in Verbindung zu setzen.

Sohren: Heckscheibe eingeschlagen

In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag schlug ein bislang unbekannter Täter in der Talstraße an einen parkenden PKW die Heckscheibe mit einer leeren Schnapsflasche ein. Täterhinweise liegen nicht vor.

