POL-DN: Achtung: mögliche neue Betrugsmasche

Linnich (ots) - Was führt eine Frau im Schilde, die sich als Mitarbeiterin einer Krankenkasse ausgibt und eine Seniorin zu Hause aufsucht? Vermutlich nichts Gutes.

Am Montagmorgen gegen 10:00 Uhr klingelte es bei einer älteren Dame in Boslar an der Haustür. Die Bewohnerin ließ eine Frau hinein, die erklärte, sie käme von einer Krankenkasse und müssen die Matratze der Seniorin überprüfen. Tatsächlich machte sich die Unbekannte dann auch am Bett der Linnicherin zu schaffen. Anschließend stellte sie noch ein paar Fragen und verließ dann das Haus an der Weinbergstraße.

Als eine Angehörige von dem Geschehen erfuhr, informierte sie die Polizei. Fest steht, dass die Krankenkasse keine Mitarbeiterin mit einem derartigen Anliegen eingesetzt hat. Auch wenn die Unbekannte nichts entwendet hat, so ist ihr Besuch dennoch verdächtig und lässt den Schluss zu, dass hier ein möglicher Trickdiebstahl begangen werden sollte.

Angehörige älterer, pflegebedürftiger Menschen werden gebeten, ihre Verwandten über derartiges Vorgehen von Betrügern aufzuklären und folgende Verhaltensweisen abzusprechen: fremde Personen, die unter einem Vorwand Einlass erbitten, nicht ins Haus/in die Wohnung lassen; Vertrauenspersonen informieren und auch nicht davor zurückschrecken, die Polizei hinzuzuziehen.

