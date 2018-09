BPOLI S: Glasscheibe eingeschlagen

Heidenheim (ots) - Ein 30-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen (09.09.2018) gegen 09:00 Uhr am Bahnhof in Heidenheim die Trennscheibe einer Regionalbahn eingeschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 30-jährige deutsche Staatsangehörige andere Fahrgäste zuvor nach Zigaretten gefragt haben. Nachdem er offenbar keine Zigarette erhielt, schlug er unvermittelt mit der Faust gegen die Trennscheibe, sodass diese komplett zu Bruch ging. Durch die Glassplitter wurden nach jetzigem Kenntnisstand drei Reisende leicht verletzt. Der Lokführer des Zuges hielt den mutmaßlichen Täter zusammen mit weiteren Fahrgästen bis zum Eintreffen der alarmierten Landespolizei fest. Da der mit über 2,7 Promille alkoholisierte Mann nicht mehr in der Lage war seinen Reiseweg selbstständig fortzusetzten, brachten ihn die eingesetzten Beamten auf das Polizeirevier, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Das Bundespolizeirevier Ulm ermittelt nun gegen den aus dem Landkreis Heidenheim stammenden 30-Jährigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie der Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Meriam Kielneker

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell