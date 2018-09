BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen - Auseinandersetzung am Bahnhof Kornwestheim

Kornwestheim (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist es in der Nacht zum Sonntag (09.09.2018) am Bahnhof Kornwestheim gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten gegen 04:15 Uhr fünf bis sieben unbekannte Männer mit zwei 23-Jährigen sowie deren 21-jährigen Begleiterin am Bahnsteig 3 zunächst in Streit. Im weiteren Verlauf soll es zu gegenseitigen Schlägen und Tritten gekommen sein. Anschließend flüchtete die Männergruppe in unbekannte Richtung. Eine Fahndung durch alarmierte Beamte von Bundes- und Landespolizei verlief ergebnislos. Bei den Unbekannten soll es sich um 16 bis 20 Jahre alte Männer mit südländischem Phänotyp gehandelt haben. Einer von ihnen trug einen rot/lilafarbenen Kapuzenpullover, ein weiterer führte eine schwarze Sporttasche mit sich, während ein dritter bei der Auseinandersetzung offenbar einen Sportschuh verlor. Durch den Vorfall wurde einem der 23-Jährigen ein Teil des Zahnes ausgeschlagen. Er erlitt zudem eine Platzwunde am Ohr. Sein gleichaltriger Begleiter trug eine Prellung an der Schläfe sowie Kratzer im Nackenbereich davon, während die 21-Jährige über Kieferschmerzen klagte. Der genaue Tathergang ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder den unbekannten Männern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

