POL-DN: Fahrradfahrer angefahren

Düren (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagabend ein 18 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 18:00 Uhr befuhr der junge Mann aus Kreuzau mit seinem Fahrrad die Philippsstraße und bog in die Kuhgasse ein. Er beabsichtigte, dem Kurvenverlauf der Kuhgasse zu folgen und nach links in Richtung des Parkhauses des Stadtcenters weiter zu fahren. Im Kruvenverlauf wurde der Radler dann von einem Pkw angefahren. Dieser kam aus Richtung des Stadtcenters und wurde geführt von einem 61 Jahre alten Mann aus Euskirchen. Der Fahrer gab an, er habe in Richtung Philippsstraße fahren wollen und den Fahrradfahrer offenbar nicht wahrgenommen.

Der entstandene Sachschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Eine Verkehrsunfallanzeige mit dem Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung wurde gefertigt.

