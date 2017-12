POL-DN: Praxiseinbruch in Jülich

Jülich (ots) - Derzeit unbekannte Einbrecher sind im Tatzeitraum zwischen dem 23. und 25. Dezember 2017 in eine Gesundheitspraxis in der Raderstraße eingedrungen.

Die Tat wurde am Vormittag des 1. Weihnachtstages bemerkt und der Polizei gemeldet. Der oder die Täter hatten eine Zugangstür zur Praxis gewaltsam geöffnet und die Räume und Behältnisse durchsucht. Entwendet wurden Bargeld und medizinische Geräte, so dass ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Beobachtungen werden erbeten an die Leitstelle der Polizei in Düren unter der Rufnummer 02421/949-6425.

