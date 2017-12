POL-DN: Haus- und Wohnungseinbrüche

Düren (ots) - Selbst an Weihnachten mussten an einigen Einbruchstatorten Spuren gesichert werden. Die Polizei bittet darum, auch nach den Feiertagen wachsam zu bleiben und verdächtige Personen im Zusammenhang mit Wohnungseinbruch unmittelbar an den Polizeiruf 110 zu melden.

An Heiligabend (Sonntag) nutzten Unbekannte die abendliche Abwesenheit von Hausbesitzern im Grüngürtel und im Stadtteil Mariaweiler zum Einbruch. In beiden Fällen wurde jeweils die Terrassentür angegangen. Während in der Blücherstraße das Eindringen gelang und das Inventar durchwühlt wurde (es steht noch nicht fest ob etwas entwendet wurde), blieb es an einem Haus in der Straße "An Gut Nazareth" beim Versuch. Dort war jemand möglicherweise unter Verwendung von Mülltonnen als Aufstiegshilfen auf den Balkon einer Dachterrasse gelangt, dann aber am Widerstand der Tür gescheitert.

