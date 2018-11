POL-DN: Mit Auto überschlagen - zwei Personen leicht verletzt

Jülich (ots) - Leichte Verletzungen zogen sich am Montagabend die Insassen eines Pkw zu, der auf der Jülicher Straße zwischen Jülich und Welldorf von der Fahrbahn abkam und sich überschlug.

Gegen 19:00 Uhr war eine 19-jährige Jülicherin mit ihrem Wagen auf der Jülicher Straße in Richtung Welldorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie versuchte nach eigenen Angaben noch gegenzulenken. Das Auto überschlug sich jedoch mehrfach und blieb in einem Graben auf den Rädern stehen. Die 19-Jährige sowie ihre 18-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide wurden mit RTW in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10000 Euro. Der Pkw musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

