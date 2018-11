POL-DN: Pkw-Aufbrüche am Bahnhofsparkplatz

Düren (ots) - Zwei Pkw wurden am Montag auf dem Parkplatz an der Lagerstraße aufgebrochen. In einem Fall wurde der Dieb durch eine Zeugin vertrieben.

Gegen 14:50 Uhr kam eine Pendlerin zu ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz an der Lagerstraße und bemerkte eine Person, die sich neben einem anderen Wagen befand. Kurze Zeit später hörte sie einen Knall, weshalb sie sich umdrehte und sah, dass die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen war und die Person in diesem hantierte. Die Frau sprach den Mann an, der sich daraufhin zügig, ohne Beute, in Richtung Bahnhof entfernte. Zur Beschreibung konnte die Zeugin angeben, dass der Unbekannte einen dunklen Kapuzenpulli und eine schwarze Jeans trug. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei, führte einen braunen Hund mit und war mit einem Fahrrad unterwegs.

Ein in der Zeit zwischen Montag, 18:50 Uhr, und Dienstag, 00:50 Uhr, auf dem Parkplatz abgestelltes Auto wurde ebenfalls aufgebrochen. Auch hier wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Inneren wurde unter anderem ein mobiles Navigationsgerät entwendet.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu dem flüchtigen Tatverdächtigen mit Hund, nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell