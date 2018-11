POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Bargeld entwendet

Linnich (ots) - Am helllichten Tag wurde gestern Nachmittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Gleich mehrere Eingänge wurden brachial aufgebrochen.

In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr sind unbekannte Täter gestern Nachmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Merzbach eingedrungen. Über den rückseitig gelegenen Garten des Hauses gelangten sie zur Terrassentür und zur Tür der Garage. An beiden Eingängen fanden sich Hebelspuren und gewaltsam beschädigte Türgriffe. Eine weitere Tür, die von der Garage direkt ins Haus führt, wurde ebenfalls brachial aufgebrochen. Bei der Suche nach Diebesgut öffneten die Einbrecher Schränke, Schubladen und Schatullen im ganzen Haus. Die Täter entwendeten nach ersten Feststellungen Schmuck und Bargeld. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Wer die Arbeit der Polizei mit sachdienlichen Hinweisen unterstützen kann, wird gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis zählt!

