POL-DN: Zwei Tote bei schwerem Verkehrsunfall - Ergänzung zur Meldung vom 13.11.2018 um 08.12 Uhr, Schwerer Verkehrsunfall

Jülich (ots) - Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich auf der B 55 ein schwerer Verkehrsunfall. Die Bundesstraße ist bis auf weiteres gesperrt.

Gegen 05:40 Uhr befuhr ein 24 Jahre alter Autofahrer die B 55 aus Richtung Bergheim kommend in Fahrtrichtung Jülich. Ersten Ermittlungsergebnissen an der Unfallstelle zufolge kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Grünstreifen. Hiernach prallte er vermutlich gegen die rechtsseitige Leitplanke, schleuderte dann über die Fahrbahn und stieß mit einem entgegen kommenden Lkw zusammen. Das Führerhaus des Lastwagens ging in Flammen auf, das gesamte Fahrzeug brannte schließlich aus. Der Pkw wurde durch den Aufprall rundum schwer beschädigt und kam wenige Meter entfernt zum Stillstand. Der 24-Jährige und sein 45 Jahre alter Beifahrer, beide aus Bulgarien stammend und derzeit wohnhaft in Bergheim, wurden durch den Unfall so schwer verletzt, dass sie unmittelbar nach der Kollision am Unfallort verstarben. Der Lkw-Fahrer, ein 54 Jahre alter Mann aus Niederzier, konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort zur stationären Behandlung aufgenommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, musste die B 55 zwischen Titz-Höllen und Jülich-Welldorf bis in die Mittagsstunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell