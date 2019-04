Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Pkw

Lahnstein (ots)

Am Ostersonntag in der Zeit zwischen 15:45-16:20 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter auf die Windschutzscheibe eines Nissan Micra ein, der in unmittelbarer Nähe des St. Elisabeth Krankenhauses in der Ostallee geparkt stand. Wer hat den Täter dabei beobachtet?

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

PILahnstein.Wache@polizei.rlp.de



