POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein für das Wochenende vom 26.-28.04.2019

Lahnstein (ots)

Koblenz - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Nachmittag des 26.04.2019 wurde der Polizei Lahnstein ein Verkehrsunfall gemeldet. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der beschädigte PKW stand in der Nacht vom 25. bis 26.04.2019 in der Emser Straße, in Höhe der Einmündung "Am Hof", in Koblenz Pfaffendorf. Im Anschluss parkte der PKW am Morgen des 26.04.2019 auf dem Parkplatz der Edeka Filiale in der Hohenzollernstraße in Koblenz. Dort stellte die Geschädigte gegen 12:30 Uhr den Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Ihr schwarzer PKW der Marke Seat wurde durch den Unfall im linken Bereich der Frontstoßstange beschädigt. Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte der Polizeiinspektion Lahnstein. Tel.: 02621-9130

