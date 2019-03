Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Brand in einem Koblenzer Imbiss - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am gestrigen späten Abend (12. März 2019) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in der Moselweißer Straße 6 in Koblenz informiert. Ersten Ermittlungen zufolge betrat eine bislang unbekannte Person gegen 21.30 Uhr den Imbiss, warf etwas Brennendes in die Räumlichkeit und verließ umgehend das Lokal. Glücklicherweise konnte der Brand schnell durch die umgehend am Tatort eintreffende Feuerwehr gelöscht werden.

Bereits in der Nacht zum Sonntag (10. März 2019) wurde den Rettungskräften gegen 03.00 Uhr ein Brand im gleichen Anwesen gemeldet.

Augenscheinlich wurde gegen 03.00 Uhr die Eingangstür des Imbisses eingeschlagen und ein Gegenstand in das Restaurant geworfen, der einen Brand auslösen sollte. Hier kam es allerdings lediglich zu einer Rauchentwicklung.

Die Hintergründe der Tat stehen derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Moselweißer Straße sowohl am 10. Als auch am 12. März 2019 auffällige Beobachtungen machten, oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0261/103-2690 zu melden.

