Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei Simmern, Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Polizei Simmern (ots)

Am Samgstagnachmittag ereignete sich gg. 13.45 h in Kastellaun in der Bahnofstraße ein Verkehrsunfall zwischen eimem Pkw und einer Fußgängerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine 17-jährige Fußgängerin die Bahnhofstraße in Höhe der Postfiliale überqueren, achtete hierbei jedoch nicht auf den Fahrzeugverkehr. Beim Betreten der Fahrbahn wurde sie von einem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Die junge Frau wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

