POL-DN: Wohnungseinbruch in Düren

Düren (ots) - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Am Jesuitenhof geriet am Donnerstag in den Fokus von Einbrechern.

Zwischen 09:00 Uhr und 15:30 Uhr gelangten der oder die Täter vermutlich durch die offen stehende Hauseingangstür in das Gebäude. Schließlich wurde in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eingebrochen, indem das Türschloss beschädigt wurde. In der Wohnung wurden mehrere Räume betreten und nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt. Nach ersten Feststellungen wurde ein Mobiltelefon entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

