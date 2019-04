Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Spay und Utzenhain - Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern Boppard Bad Salzig - Fahrraddiebstähle Wiebelsheim und Gondershausen - Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Boppard (ots)

Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern Spay: Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Ortslage Spay ein Verkehrsunfall. Ein PKW befand sich auf dem Gehweg und wollte in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er die herannahende Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin wollte Ausweichen und kam dabei zu Fall. Sie wurde leichtverletzt.

Utzenhain: Am Freitagabend kam eine weitere Fahrradfahrerin ohne Fremdverschulden von der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz wurde sie verletzt. Sie wurde mittels Hubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

Fahrraddiebstähle Boppard-Bad Salzig: Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr wurden am Bahnhof in Bad Salzig zwei Fahrräder entwendet. Dabei handelte es sich um ein grünes Kinderfahrrad und ein schwarzneongelbes Mountainbike.

Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz Wiebelsheim: Während einer Ruhestörung konnte bei den Verantwortlichen der Konsum von Betäubungsmittel festgestellt werden. Im Rahmen einer Durchsuchung wurden Konsumutensilien sichergestellt. Der Konsum eines Joints wurde zugegeben.

Gondershausen: Am Sonntagmorgen konnte im Rahmen der Streife festgestellt werden, wie ein Beifahrer ein Tütchen aus dem fahrenden Fahrzeug hinaus warf. Das Fahrzeug wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Kurz vor der Kontrolle wurde ein weiterer Gegenstand aus dem Fahrzeug geworfen. Letztendlich stellte es sich heraus, dass sich in dem Tütchen sowie in dem Gegenstand Betäubungsmittel befanden. Der Fahrer befand sich zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

