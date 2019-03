Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - Stromkasten aufgebrochen und Sicherungen entwendet

Weisenheim am Sand (ots)

Am Freitag, gegen 23:00 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizeiinspektion Bad Dürkheim mit, dass in der Schulstraße mehrere Jugendliche um einen Stromkasten herumstehen würden. Sie hätten diesen aufgebrochen und würden an ihm herumhantieren. An der genannten Örtlichkeit hatten sich die Jugendlichen bereits entfernt, jedoch lagen mehrere größere Sicherungsteile vor dem Stromkasten. Ein zwischenzeitlich informierter Mitarbeiter der Pfalzwerke kam vor Ort und ersetzte die fehlenden Sicherungen in dem Stromkasten. Hierbei wurde festgestellt, dass insgesamt sieben Sicherungen entwendet wurden, so dass es an mehreren Stellen in Weisenheim am Sand kurzzeitig zu Stromausfällen gekommen war. Eventuelle Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 963-0 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

