Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahren

Elmstein, L 499 (ots)

Am Freitag, 22.03.2019 um 15:10 Uhr kam es auf der Landstraße 499 unmittelbar hinter dem Ortsausgang Elmstein in Fahrtrichtung Johanniskreuz zu einem Verkehrsunfall unter sich begegnenden Motorradfahrern. Der Unfallverursacher befuhr die L 499 in Fahrtrichtung Elmstein und geriet vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte hierbei mit seinem linken Spiegel gegen den linken Spiegel des entgegenkommenden Motorradfahrers. Der Unfallverursacher geriet nach dem Zusammenstoß mit seinem rechten Fuß an die Fahrbahnbegrenzung und fiel anschließend in dortige Böschung. Der andere Unfallbeteiligte Motorradfahrer konnte seine Maschine noch abfangen und verletzte sich bei dem Kontakt nur leicht an der linken Schulter. Der verursachende Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik nach Ludwigshafen geflogen. Der andere Motorradfahrer wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Abklärung seiner Verletzungen nach Neustadt ins Krankenhaus verbracht. Es entstand lediglich Sachschaden an beiden Spiegeln im Wert von ca. 300 Euro. Zur Landung des Rettungshubschraubers musste die Landesstraße 499 komplett gesperrt werden.

