POL-PDMT: Liebenscheid - Diebstahl einer KTM Crossmaschine

Liebenscheid (ots) - Am Sonntag, den 11.11.2018, zwischen 01:00 Uhr und 08:30 Uhr wurde aus einer Garage in Liebenscheid, Birkenweg ein Crossmotorrad der Marke KTM entwendet. Das Motorrad ist nicht zugelassen, die Grundfarben des Motorrades sind orange, weiß und schwarz. Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizeiinspektion Westerburg unter 02663/98050.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050

piwesterburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell