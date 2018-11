POL-PDMT: Trunkenheit am Steuer

Wirges (ots) - am 09.11.2018, 23.06 Uhr, wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße bei einem 44 - jährigen Mann aus Hessen eine Alkoholisierung in Höhe von 0,56 AAK festgestellt. Die Weiterfahrt wird untersagt und gegen den Fahrzeugführer ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ihm droht nun ein Bußgeld über 500 Euro und ein Monat Fahrverbot.

