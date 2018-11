POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Westerburg

Westerburg (ots) - Im Zeitraum 07.11.2018, 15:00 Uhr bis 08.11.2018, 08:00 Uhr kam es in der Steinwiesstraße in Westerburg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug eines Anwohners beschädigt. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf Höhe der Hausnummer 31. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum geschilderten Geschehnis machen können, werden gebeten sich mit der Polizeinspektion Westerburg (Tel.:02663/98050) in Verbindung zu setzen.

