POL-PDMT: Aull - Verkehrsunfall mit Flucht

Aull (ots) - Im Zeitraum vom 10.11.2018, 20:00Uhr bis zum 11.11.2018, 10:00Uhr befuhr ein KFZ die L318 von Hambach nach Aull kommend. In einer langgezogenen Rechtskurve, kurz vor Ortseingang Aull, kam das KFZ nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt einen dortigen Zaun. Hiernach verließ der Beschuldigte die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach Auswertung der Spurenlage, handelte es sich bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug um ein KFZ der Marke "Renault". Dieses müsste Schäden im Bereich der Front, sowie im vorderen seitlichen Bereich aufweisen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Diez unter der Telefonnummer 06432-6010.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell