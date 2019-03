Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unerlaubtes Entfernen von der Verkehrsunfallstelle

Elmstein Ortsteil Schwarzbach (ots)

Ein Motorradfahrer befuhr die Landstraße 499 im Elmsteiner Tal in Fahrtrichtung Johanniskreuz. Zwischen den beiden Ausfahrten nach Schwarzbach kam ihm ein Pkw aus Richtung Johanniskreuz auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Motorradfahrer nach rechts aus, kollidierte mit dortigem Bordstein und kam anschließend zu Fall. Auf Grund der getragenen Schutzkleidung verletzte sich der Motorradfahrer bei dem Verkehrsunfall nicht, lediglich die Bekleidung wurde erheblich beschädigt. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. Da Öl aus dem Motorrad auf die Fahrbahn ausgelaufen war wurde die Straßenmeisterei verständigt und die Landesstraße 499 solange einseitig in Fahrtrichtung Johanniskreuz gesperrt. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen dunklen Jeep, weiteres nicht bekannt handeln.

Rückfragen bitte an:



Stefan Scheuermann, PHK

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-244

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell