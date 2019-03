Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern wurden in der Stadt drei Verkehrskontrollstellen eingerichtet. Am frühen Morgen wurde der Schulweg mit Geschwindigkeitskontrolle in der Karolinenstraße überwacht. Danach wurde der Fahrzeugverkehr in der Landauer Straße unter die Lupe genommen, am Nachmittag wurden die Fahrzeugführer in der Amalienstraße überprüft. Insgesamt wurden wurden 20 Gurtmuffel verwarnt, 11 Autofahrer benutzten das Handy während der Fahrt, ein Kind war ungesichert im Auto und einmal war die Ladung in einem Pkw nicht gesichert. Zwei Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. Der schnellste lag bei 49 km/h bei erlaubten 30 km/h.

