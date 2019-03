Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsschild angefahren und abgehauen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 74-jährige Autofahrerin befuhr den südlichen Teil der Wiesenstraße Richtung Konrad-Adenauer-Straße und wollte dort verbotswidrig nach links in diese einbiegen. Hierbei fuhr sie frontal gegen ein Verkehrszeichen. Allerdings setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zwei Zeugen beobachteten den Vorgang und notierten sich das Kennzeichen, das die Polizei dann zur Verursacherin führte. Der Schaden am Verkehrszeichen beträgt ca. 250 Euro, der Schaden am Fahrzeug mit einer demolierten Stoßstange wird mit ca. 1000 Euro beziffert.

