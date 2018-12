POL-PDKO: Nachtragsmeldung zu VU in Urbar, B 42, Arenberger Straße.

Bendorf (ots) - Nach bisherigem Ermittlungsstand missachtete ein 25 jähriger polnischer Staatsbürger, der von Koblenz in Rtg. Bendorf befuhr, das für ihn zeigende Rotlicht. Er stieß in der Folge im Einmündungsbereich mit einem einbiegenden Fahrzeug ein welches in den Gegenverkehr geschleudert wurde und dort mit weiteren Fahrzeugen kollidierte. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Der polnische Fahrzeugführer war stark alkoholisiert und konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Das Fahrzeug hatte er ohne Wissen vom Halter entwendet.

Für die Abschleppmaßnahmen musste die B 42 für ca. 30 min´. voll gesperrt werden.

