POL-PDKO: Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss und Unfallflucht

Koblenz (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 04:50 Uhr, meldet ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer einen PKW, der in der Auffahrt Koblenz-Horchheim zur B 42, in Richtung Lahnstein, im Graben stehen soll. Die Polizeibeamten können den PKW, welcher verunfallt war, verlassen auffinden. Nach kurzer Fahndung nach einem möglichen Fahrer, kann ein schwankender 36-jähriger Mann aufgegriffen werden, welcher sich fußläufig im Nahbereich aufhält. Auf Nachfrage gibt der Mann an, dass das Fahrzeug seiner Lebensgefährtin gehört. Da bei der Person deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden kann, wird ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergibt einen Wert von 1,61 Promille. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe zu Unfallort wird der Mann als Unfallverursacher belehrt und zwecks Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Personen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lahnstein, Telefon 02621-9130, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell