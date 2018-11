POL-DN: Einbruch in Wohnhaus

Düren (ots) - Im Laufe des Dienstagabends drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Lilienstraße ein und nahmen hochwertige Elektrogeräte mit.

Der oder die Einbrecher waren in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 23:00 Uhr auf das Grundstück gelangt und hatten eine Terrassentür aufgehebelt. Im Haus durchsuchten sie nahezu sämtliche Schränke und Zimmer im Haus nach verwertbarem Diebesgut. Mit Schmuck und elektronischen Geräten konnten sie in bislang nicht bekannte Richtung entkommen. Aufgrund der Größe und Anzahl der Beute kann davon ausgegangen werden, dass die Täter mit einem Fahrzeug angereist waren. Die Kriminalpolizei hat am Tatort Spuren gesichert.

Sachdienliche Hinweise zur Unterstützung der Ermittlungen nimmt die zuständige Sachbearbeiterin zu üblichen Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer 02421 949-8313 entgegen. Beobachten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge? Wenden Sie sich an den Polizeinotruf 110 - jeder Hinweis zählt!

