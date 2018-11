POL-DN: Beim Abbiegen mit Radfahrer zusammengestoßen

Düren (ots) - Ein rechtsabbiegender Autofahrer stieß Montagvormittag mit einem Fahrradfahrer zusammen. Dieser wurde leicht verletzt.

Gegen 11:15 Uhr befuhr ein 63-jähriger Autofahrer aus Düren die Aachener Straße in Richtung Monschauer Straße. An der Einmündung mit der Valencienner Straße wollte er nach rechts abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 38-jähriger Fahrradfahrer aus Düren die Aachener Straße in gleicher Richtung. Er nutzte den dortigen Fahrradschutzstreifen und wollte geradeaus in Richtung Monschauer Straße weiter fahren. Beim Abbiegevorgang gewährte der Autofahrer dem Radfahrer nicht den Vorrang. Nach seinen Angaben sei er sich nicht sicher, ob er einen Schulterblick gemacht habe, bevor er nach rechts fuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der 38-Jährige zu Fall gebracht wurde. Er wurde verletzt und musste mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden, das er voraussichtlich nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Es entstand geringer Sachschaden.

