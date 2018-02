POL-SE: Wedel - Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Auto

Bad Segeberg (ots) - Heute Morgen ist es an der Kreuzung Pinneberger Straße / Wiedentwiete / Breiter Weg zu einer Kollision eines Pkw mit einem fahrradfahrenden Kind gekommen, bei dem sich der Junge leichte Verletzungen zugezogen hat.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Zwölfjährige gegen 07:50 Uhr mit seinem Fahrrad an der nicht in Betrieb befindlichen südlichen Ampel die Pinneberger Straße aus Richtung Wiedentwiete in Richtung Breiter Weg zu überqueren.

Ein sich aus Richtung Innenstadt auf der Pinneberger Straße nähernder Wagen soll dem Schüler mittels Handzeichen das Überqueren angeboten haben, woraufhin der Junge mit seinem Rad die Fahrbahn der Pinneberger Straße querte.

Unmittelbar vor Erreichen des stadtauswärts gesehenen rechten Gehwegs sei das Auto unvermittelt angefahren und hätte das Fahrrad am Hinterreifen touchiert, so dass der Radfahrer stürzte und gegen einen Mast gefallen sei. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu

Der Unfallwagen soll seine Fahrt fortgesetzt haben.

Es soll sich um einen silberfarbenen Mercedes Kombi mit Hamburger Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wird als ungefähr 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er soll kurze braune Haare und einen Drei-Tage-Bart getragen haben.

Das Polizeirevier Wedel hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang neben dem Unfallfahrer auch Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Etwaige Hinweise nehmen die Ermittler unter 04103 50180 entgegen.

