POL-DN: Elfjähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - flüchtiger Pkw gesucht

Jülich (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto wurde ein elf Jahre alter Radler verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw fuhr davon, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Dieser suchte später mit seiner Mutter die Polizeiwache auf, um eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht zu erstatten.

Der Junge schilderte das Geschehen wie folgt: am Montagabend gegen 19:25 Uhr war der Elfjährige aus Jülich entlang der Straße An der Leimkaul unterwegs. Er kam aus Richtung der Brunnenstraße und befuhr (verbotswidrig) den linken Gehweg in Fahrtrichtung Finkenweg. In Höhe der dortigen Tankstelle beabsichtigte er, die Straße zu überqueren, um anschließend in Richtung des gegenüberliegenden Supermarktes weiterzufahren.

Als er mit seinem Rad bereits auf der Fahrbahn stand und losradeln wollte, kam von links aus Richtung Finkenweg ein Pkw angefahren. Das weiße Fahrzeug, möglicherweise ein SUV, fuhr in Schlangenlinien auf den Jungen zu und berührte ihn dann an der linken Hüfte. Hierdurch wurde der Elfjährige zu Fall gebracht, stürzte zurück auf den Gehweg und blieb dort liegen. Das Auto fuhr in Richtung Brunnenstraße davon. Der Jülicher wurde leicht verletzt und musste sein beschädigtes Rad nach Hause schieben.

Die Ermittlungen zum flüchtigen Unfallbeteiligten wurden aufgenommen. Wer diese mit sachdienlichen Hinweisen unterstützen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-5210 mit dem zuständigen Sachbearbeiter in Verbindung zu setzen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 zu erreichen.

