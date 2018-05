POL-PDKL: 2 Eigentumsdelikte in der Ringstraße in Sand

Schönenberg-Kübelberg (ots) - In der Nacht vom Samstag, den 28.04.2018 auf Sonntag, den 29.04.2018 wurde in Schönenberg-Kübelberg, Ortsteil Sand, in der dortigen Ringstraße, aus der Garage eines Wohnanwesens zwei Mountainbikes im Gesamtwert von ca. 750,- EUR entwendet.

Außerdem wurde auf dem Nachbaranwesen des hier betroffenen Anwesens, ein Rasenmäher aus einem Gartengeräteschuppen, mit einem geschätzten Zeitwert von ca. 140,- EUR, entwendet.

Es wird vermutet, dass beide Taten durch den oder die gleichen Täter begangen wurden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schönenberg-Kübelberg unter 06373-822-0 oder an die Polizei Kusel unter der 06381-919-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell