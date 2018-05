POL-PDKL: PKW beschädigt Hauswand

Rehborn (Verbandsgemeinde Meisenheim) (ots) - Am Montagvormittag wird der Polizei die Beschädigung einer Hauswand in der Hauptstraße in Rehborn gemeldet. Laut Spurenlage befuhr ein PKW von Meisenheim kommend die erste Engstelle in Rehborn und touchierte das rechtsseitige Anwesen. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagvormittag etwas beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei in Lauterecken melden unter der Telefonnummer: 06382/911-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell