POL-PDKL: Illegale Müllentsorgung Gewanne "In der Zähl", Waldweg zum Mittelbachtal

Nanzdietschweiler (ots) - Am 24. April 2018 wird der Polizei Kusel eine illegale Müllablagerung in der Gemarkung Nanzdietschweiler -Mittelbachtal- gemeldet. Bislang unbekannte Täter haben hier ca. 1,5 qm alte Bitumenschweißbahnen in der Natur entsorgt. Sollte jemand sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, bitte die Polizei in Kusel unter 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de verständigen.

