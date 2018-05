POL-PDKL: Tierische Informationen der Polizei

Kirrweiler (ots) -

Ein Jäger ist mit seinem PKW in der Nacht zum Sonntag (03:30 Uhr) über einen Feldweg gefahren. Plötzlich lief eine Wildsau von rechts aus dem hohen Gras auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der PKW im Bereich der Stoßstange vorne beschädigt wurde. Die Wildsau schüttelte sich kurz und lief davon. Am Sonntagmorgen verbündeten sich einige Pferde, flüchteten aus dem Gehege und lockten die Eigentümer zum Sportplatz in Offenbach-Hundheim. Nachdem die Tierhalter verständigt waren, konnten sie sich auf der kurz geschnittenen "Wiese" sportlich betätigen. Eine Stunde nach der Flucht war das Training für die Tierfreunde beendet und die Vierbeiner wieder in ihrem heimischen Terrain.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell