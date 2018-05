POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht in Waldmohr, Parkplatz "In den Zickelwiesen"

Waldmohr (ots) - Am Montag, 30.04.2018 kam es zwischen 08:15 und 08:45 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Waldmohr zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Rangieren stieß bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen ein geparktes Auto und verließ danach die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Am Wagen der Geschädigten entstand erheblicher Sachschaden. Sollte es Zeugen des Unfallgeschehens geben, bitte die Polizei Schönenberg-Kübelberg unter 06373-822-0 oder die Polizei Kusel unter 06381-919-0 verständigen.

