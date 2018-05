POL-PDKL: Vandalismus

Rutsweiler an der Lauter (Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein) (ots) - Am Anwesen der Selbachmühle sind am Sonntagnachmittag zwei Fensterscheiben und die Windschutzscheibe eines schrottreifen PKW eingeworfen oder eingeschlagen worden. Beobachtet werden konnten zwei Jungen im Alter von ca. 10-12 Jahren, die sich von dem Objekt entfernten. Die Kinder wurden als ca. 1,50m groß und schlank beschrieben; einer soll eine schwarze Base-Cap getragen haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lauterecken, Telefon-Nummer: 06382/911-0.

