POL-PDKO: Rezeptfälschung

Lahnstein (ots) - Am 08.12.2018 meldet eine Mitarbeiterin einer Lahnsteiner Apotheke, dass gegen 14 Uhr ein unbekannter Mann den Verkaufsraum betreten hat und ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel mittels gefälschten Rezepts abholen will. Derselbe Mann habe dies, eine Stunde zuvor, bereits in einer anderen Apotheke in Lahnstein versucht, wo die Mitarbeiterin ebenfalls angestellt ist. In beiden Fällen wird die Herausgabe des Medikaments verweigert.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell