POL-PDLU: Lambsheim: Nach Prügelei Nase gebrochen

Lambsheim (ots) - Am 04.07.2018, gegen 19:38 Uhr, kommen zwei Freunde im Alter von 30 und 38 Jahren in einem Anwesen in Lambsheim alkoholbedingt in Streit und prügeln sich. Hierbei erleidet der 30- Jährige einen Nasenbeinbruch und sein 38- Jähriger Kumpel eine Beule am Hinterkopf. Da beide zusammen in einer Wohngemeinschaft leben und sich der 30- Jährige nicht beruhigt bzw. sogar eine zweite "Boxrunde" ankündigt, wird er in Gewahrsam genommen. Beide müssen sich wegen Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Frankenthal

Sachbereich Einsatz

Jörg Friedrich



Telefon: 06233-313-202

pifrankenthal@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell