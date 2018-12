POL-PDKO: Unfallfluchten in Braubach und Lahnstein

Lahnstein/Braubach (ots) - Am 07.12.2018, gegen 10:20 Uhr, kommt es auf dem Parkplatz des Globus Baumarkt zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ausparken stößt der 88-jährige Unfallverursacher gegen das neben ihm stehende Fahrzeug und entfernt sich von der Örtlichkeit. Da der Fahrer des geschädigten PKWs noch in diesem saß, konnte er das Kennzeichen des Unfallverursachers mitteilen, welcher zu Hause angetroffen werden konnte. Frische Unfallspuren können an dessen Fahrzeug festgestellt werden. Die

Ebenfalls am 07.12.2018, in der Zeit von 11-12 Uhr, kam es in der Oberalleestraße in Braubach zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß hier gegen den linken Außenspiegel eines dort geparkten PKWs und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Personen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lahnstein, Telefon 02621-9130, in Verbindung zu setzen.

