Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Falscher Ausweis im Gepäck

Freiburg (ots)

Da er ohne gültigen Fahrschein im ICE von Karlsruhe nach Freiburg unterwegs war, wurde ein 19-Jähriger am Montagabend am Hauptbahnhof Freiburg an eine Streife der Bundespolizei übergeben. Bei der Identitätsfeststellung konnte sich der Mann mit einem gültigen, elektronischen albanischen Reisepass ausweisen. Jedoch stellten die Beamten fest, dass der albanische Staatsangehörige die erlaubte Aufenthaltsdauer von 90 Tagen innerhalb von 180 Tagen bereits deutlich überschritten hatte und deshalb ein Visum für seinen Aufenthalt im Schengen Raum benötigt. Da er nicht über ein solches Visum verfügte wurde er für weitere Maßnahmen auf das Bundespolizeirevier verbracht. Dort konnte bei der Durchsuchung des Gepäcks eine totalgefälschte italienische Identitätskarte mit dem Lichtbild des 19-Jährigen aufgefunden werden. Aufgrund dieses Fundes wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen gegen den albanischen Staatsangehörigen eingeleitet. Hinzu kommen noch die Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen und unerlaubtem Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel. Die falsche Identitätskarte wurde sichergestellt und der 19-Jährige nach Abschluss der Maßnahmen an die Ausländerbehörde weitergeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell