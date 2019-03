Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Haftbefehl nach 20 Jahren vollstreckt

Rheinfelden (Baden) (ots)

Durch seine Vergangenheit eingeholt wurde am gestrigen Abend ein 44-Jähriger. Bei der Kontrolle durch eine Streife des Zolls am Übergang Rheinfelden-Autobahn wurde festgestellt, dass gegen den rumänischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl vorliegt. Im Jahr 1996 wurde der Mann wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes und anderen Delikten durch das Landgericht Görlitz verurteilt. Die noch bestehende Restfreiheitsstrafe von 724 Tagen wurde 1999 durch die Staatsanwaltschaft Görlitz zur Vollstreckung ausgeschrieben. Der rumänische Staatsangehörige wurde an die Bundespolizei übergeben, festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

