Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: In Regionalbahn: Glastür im Zug mit Bierflasche zerstört

Hinterzarten (ots)

Auf der Fahrt von Seebrugg nach Hinterzarten zerstörte am Freitagabend ein bisher unbekannter Mann in einer Regionalbahn eine Glastür mit einer Bierflasche und verließ vermutlich in Hinterzarten den Zug. Ein Reisender hatte bei der Zerstörung der Tür Glassplitter abbekommen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Zug handelt es sich um die Regionalbahn, die Seebrugg um 19.39 Uhr verlässt und um 20.12 Uhr in Hinterzarten ankommt. Die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein nimmt sachdienliche Hinweise unter 07628 8059 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Thomas Gerbert

Telefon: +49 7628 8059-103

E-Mail: bpoli.weil.oea@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell