Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwei Haftbefehle

Breisgau (ots)

Einen 34-jährigen rumänischen Staatsbürger nahm die Bundespolizei am Mittwochnachmittag an der Autobahnraststätte Breisgau fest. Der Mann, der mit einem Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft gesucht wurde, hatte noch 1490 Euro aus einer Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Diebstahls zu zahlen. Zudem lag gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen gemeinschaftlichen Raubes vor. Der 34-Jährige wurde durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

