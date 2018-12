POL-PPRP: (Ludwigshafen - Friesenheim) Mit fast 3 Promille unterwegs...

Ludwigshafen (ots) - ...war am Freitagabend 30. November 2018 gegen 21:30 Uhr der Fahrer eines Opels in Ludwigshafen Friesenheim unterwegs. Durch seine unsichere Fahrweise wurde eine Streife auf den Wagen aufmerksam und stoppte ihn in der Sternstraße. Die Beamten staunten nicht schlecht über den Alkoholtest, der 2,98 Promille anzeigte. Der 47 jährige wurde zur Polizeidienststelle nach Oppau verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in einem Strafverfahren verantworten.

