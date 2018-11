POL-PPRP: (Bornheim) - Einbruch in Einfamilienhaus

Bornheim (ots) - Am 29.11.2018 gegen 17.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße ein. Nachdem sie in das Haus gelangt waren, lösten sie einen akustischen Alarm aus. Daraufhin flüchteten sie. Ein Nachbar hörte den Alarm, sah drei Männer flüchten und informierte die Polizei. Die sofort eintreffenden Polizeibeamten suchten die Gegend ab, konnten die Täter jedoch nicht mehr finden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

