Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme beim Grenzübertritt in Waldshut-Tiengen

Waldshut-Tiengen (ots)

Einer Streife der Bundespolizei ging am Samstagnachmittag ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz. Der 55-Jährige wurde bei der Einreise nach Deutschland am Zollamt Waldshut festgenommen. Der portugiesische Staatsangehörige war durch die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen aufgrund Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro oder 15 Tagen Ersatzfreiheitstrafe ausgeschrieben worden. Da der Gesuchte die gesamte Geldstrafe vor Ort begleichen konnte, konnte er seinen Weg als freier Mann fortsetzen.

