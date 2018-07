POL-EN: Hattingen - Wohnungseinbruch scheitert

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 03.07.2018, 20.00 Uhr bis 04.07.2018, 06.00 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam durch eine Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Raabestraße einzudringen. Die Tür hielt dem Aufbruchsversuch stand.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell