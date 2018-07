POL-EN: Gevelsberg - Pkw prallt gegen Begrenzungsstein und flüchtet

Gevelsberg (ots) - Mittwoch, gegen 22.00 Uhr, kam der Fahrer eines dunklen Pkw, vermutlich BMW, in einer Linkskurve auf der Asker Straße in Richtung Ennepetal von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Begrenzungsstein. Anschließend setzte er, laut Zeugenaussage, seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Am Unfallort fanden die Beamten Teile des flüchtigen Fahrzeugs auf und stellten sie sicher. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/9166-7000.

